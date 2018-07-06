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06 Temmuz 2018 15:32

Gölette hayatlarını kaybeden baba ve 2 kızı defnedildi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde serinlemek için girdiği Yarseli Göleti’ne hayatını kaybeden baba ve 2 kızı defnedildi.

Gölette hayatlarını kaybeden baba ve 2 kızı defnedildi

06 Temmuz 2018 15:32


Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi’nde fasulye ekimi için Yarseli Göleti’nin yanında bulunan tarlasına gelen Mustafa Korkmaz (49), serinlemek için gölete girdi. Kısa bir süre sonra gölet içerisinde çırpınmaya başlayan Korkmaz’ı kurtarmak için üvey kızları Emine Aslan (12) ve Safiye Aslan (15) da gölete atladı. Göletten çıkamayan baba ve kızları gözden kayboldu.


Sabah saatlerinde arama çalışmaları gerçekleştiren AFAD’a bağlı sualtı arama timleri baba ve 2 kızının cansız bedenlerine ulaştı. Otopsi için Hatay Bölge Hastanesine getirilen baba ve 2 kızın cenazesi otopsinin ardından Antakya Mezarlık Kompleksine gönderildi.


Antakya Mezarlık Kompleksi morgunda yapılan işlemlerin ardından baba Mustafa Korkmaz Yarseli Mahallesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yarseli Mezarlığında toprağa verildi. Emine ve Safiye Aslan’ın cenazeleri ise Altınözü ilçesi Boynuyoğun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Boynuyoğun Mezarlığına defnedildi.




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