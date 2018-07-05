Gölette kaybolan baba ve 2 kızı için arama çalışmaları sona erdi

Olay, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fasulye ekimi için Yarseli Göleti’nin yanında bulunan tarlasına gelen Mustafa Korkmaz (49), serinlemek için gölete girdi. Kısa bir süre sonra gölet içerisinde çırpınmaya başlayan Korkmaz’ı kurtarmak için üvey kızları Emine Aslan (12) ve Safiye Aslan’da (15) gölete atladı. Baba ve kızları göletten çıkamayarak gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Adana’dan getirilen AFAD’a bağlı sualtı arama timleri sevk edildi. Gece arama çalışmaları gerçekleştiren timler bir bulguya rastlamadı. Gece arama şartlarının zorlaşmasıyla birlikte ara veren ekiplerin, sabahın erken saatlerinde aramalara devam edeceği bildirildi.