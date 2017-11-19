Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 09:08

Görme Engelliler Futsal Şampiyonası heyecanı devam ediyor

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun 2017 faaliyet programında yer alan Futsal B2-B3 1.

Görme Engelliler Futsal Şampiyonası heyecanı devam ediyor

19 Kasım 2017 09:08

Ligi 2. Devre müsabakaları İskenderun’da devam ediyor.


İskenderun Belediyesi Sakarya Mahallesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların fair play çerçevesinde sürdüğünü belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Belediye olarak şampiyona için tüm imkanları seferber ettik. Toplam sekiz takımın katıldığı şampiyonalar 22 Kasım’a kadar devam edecek. Bugünde burada maçları takip ederek, sporcularımıza ve takımlarımıza destek olmaya geldik. Hak eden takım şampiyon olsun. Tüm takımlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.


TBMM idare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ise şampiyonanın çekişmeli maçlara sahne olduğunu ifade ederek, “Futsal B2-B3 1. Ligi 2. Devre müsabakaların İskenderun’da olmasından dolayı mutluyum. Keyifli ve heyecanlı maçlar oluyor. Tüm halkımızı maçlara davet ediyorum” diye konuştu.


Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan da katılımlarından dolayı milletvekili ve belediye başkanına teşekkür etti.


İskenderun’da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal 1. Ligi 2. Devre maçları 22 Kasım tarihinde final maçıyla sona erecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç