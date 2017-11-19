Görme Engelliler Futsal Şampiyonası heyecanı devam ediyor

Ligi 2. Devre müsabakaları İskenderun’da devam ediyor.

İskenderun Belediyesi Sakarya Mahallesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakaların fair play çerçevesinde sürdüğünü belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Belediye olarak şampiyona için tüm imkanları seferber ettik. Toplam sekiz takımın katıldığı şampiyonalar 22 Kasım’a kadar devam edecek. Bugünde burada maçları takip ederek, sporcularımıza ve takımlarımıza destek olmaya geldik. Hak eden takım şampiyon olsun. Tüm takımlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum” dedi.

TBMM idare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar ise şampiyonanın çekişmeli maçlara sahne olduğunu ifade ederek, “Futsal B2-B3 1. Ligi 2. Devre müsabakaların İskenderun’da olmasından dolayı mutluyum. Keyifli ve heyecanlı maçlar oluyor. Tüm halkımızı maçlara davet ediyorum” diye konuştu.

Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan da katılımlarından dolayı milletvekili ve belediye başkanına teşekkür etti.

İskenderun’da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal 1. Ligi 2. Devre maçları 22 Kasım tarihinde final maçıyla sona erecek.