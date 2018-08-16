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16 Ağustos 2018 10:21

Göztepe’nin genç yeteneği Halil Çöl Payas Spor’da

Spor Toto 3.

Göztepe’nin genç yeteneği Halil Çöl Payas Spor’da

16 Ağustos 2018 10:21

Lig 3. Grubunda mücadele eden Payas Spor, Göztepe’nin genç yeteneği Halil Çöl ile anlaştı.


Yeni sezon öncesinde kamp çalışmalarını Nevşehir’de Teknik Direktör Mehmet Seçkin nezaretinde sürdüren Payas Spor, transferde hız kesmiyor. Transferle ilgili açıklama yapan Payas Spor’un Kulüp Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, "Geçen sezon Göztepe forması giyen 19 yaşındaki forvet arkası ve kanat oyuncusu Halil Çöl’ü renklerimize bağlayarak 3 yıllık sözleşme imzaladık" dedi.


Genç yetenek Halil Çöl, Süper lig takımlarından Bursa Spor’un alt yapısında yetişti.




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