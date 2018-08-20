Güney Koreli CEO ve bloggerler Hatay’da

Hatay - Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlükleri organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte Güney Koreli CEO ve bloggerler, tarihi ve turistik yerleri gezmek için Hatay’a geldi. İlk ziyaretlerini Tarihi Antakya Uzun Çarşısı ve içerisinde bulunan Tarihi Kurşunluhan Külliyesine gerçekleştiren Güney Koreli kafile, burada tepsi kebabı yapılışı ve künefe çevrilişini ilgiyle takip ettiler.

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, bugünün Hatay için önemli bir gün olduğunu belirterek, “Çünkü Hatay - Adıyaman arası destinasyonun çizildiği gün diyebiliriz. Onun için diyorum, çok önemli Güney Koreli misafirlerimiz var, bloggerlerimiz var, 2 tane çok önemli CEO’muz vark” dedi.

Hatay’ın tarihi ve turistik yerlerine geziler düzenleyeceklerini vurgulayan Işıkgör, “Gelen misafirlerimize 2 günük bir program yaptık. Bu programda bütün kültürel eserlerimizi gezdireceğiz. Başta müzemiz, St. Pierre, Titus Tüneli, Sen Simon, Habib-i Neccar Cami, Uzun Çarşımız bütün eserlerimizi göstermek istiyoruz. Ve bir de doğa rotası yaptık. Batıayaz noktasından, Vakıflı’dan Titus Tüneli’ne götüreceğiz. Oradan da Akdeniz’i görmelerini sağlayacağız. Akşam dönüşte de Sen Simon Manastırında Akdeniz’in güzel gün batımını kendilerine izleteceğiz” dedi.

Güney Koreli CEO’lardan Sante Kim, Hatay’a ilk defa geldiklerini ve tahmin ettiklerinden de büyük bir bir bölgeye sahip olduğunu söyledi. Hatay’a gerçekleştirilecek turların bölgenin potansiyeline bağlı olduğunu ifade eden Sante Kim, “Şu anda sayıyla alakalı net bir şey söylemek zor ama bölgeyi gördükten sonra, bölgedeki potansiyele bakıp Kore’ye döndükten sonra tur çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda düşündüğümüz haftada 30’ar kişilik 2 grup halinde. Eğer bölgedeki potansiyel düşündüğümüzden de yüksek çıkarsa, bunu haftada 30’ar kişilik 3 grupta yapabiliriz diye düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

Tarihi Kurşunluhan Külliyesinde gerçekleşen etkinlik, yemeklerin ve künefenin yenmesiyle son buldu.