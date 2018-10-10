Güvenlik kamerası hırsızı yakalandı

Hatay'da güvenlik kameralarını çalarken amatör kameralar tarafından çekilen hırsız yakalandı.

Gece saatlerinde gördüğü iki güvenlik kamerasını gözüne kestiren 22 yaşındaki Y.B., Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez ilçe Antakya'nın Çekmece Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aynı noktada hırsızlık yaptığı tahmin edilen bir kişi, bu kez gözünü güvenlik kameralarına dikti. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde, güvenlik kameralarının bulunduğu direğe tırmanan hırsız, kameraları bulundukları yerden çıkardı. Güvenlik kameralarını çalan hırsız daha sonra çevreyi kontrol ederek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Asayiş şube ekipleri tarafından başlatılan çalışma ile yakalanan güvenlik kamerası hırsızı savcılığa sevk edildi.