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08 Mayıs 2018 17:19

Habib-i Neccar Kültür Konakları açıldı

Hatay’da restorasyonu tamamlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemiyle katılarak Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konaklarının açılışı gerçekleştirildi.

Habib-i Neccar Kültür Konakları açıldı

08 Mayıs 2018 17:19


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı sırasında, video konferansla Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları’nın açılışına katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları’nın hayırlı olmasını diledi.


Hatay Valisi Erdal Ata ise Habib-i Neccar Camisi’nin, Anadolu’da yapılan ilk camilerden olduğunu ve Hatay’ın sembolü haline geldiğini söyledi.


Vali Ata, caminin yanında bulunan kültür konaklarında 2014 yılında başlayan yenileme çalışmalarının yeni tamamlandığını ve konakları hizmete açtıklarını vurguladı.


Konuşmaların ardından Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları’nın açılış kurdelesi kesildi.




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