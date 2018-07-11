Halı saha tartışması satırlı saldırıyla bitti

Olayda, kuruyemişçi genç yaralanarak hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Haraparası Mahallesi, Abdurrahman Melek Caddesi’nde babası ile birlikte kuruyemiş dükkanı işleten Sezgin Cingöz (30), önceki gün Suriyelilerle beraber oynadığı halı saha maçında ayağına darbe almasının ardından Suriyelilerle tartıştı. Cingöz, dün akşam tartıştığı Suriyeliler araçlarıyla iş yerinin önünden geçerken bakışlarından rahatsız olup "Ne bakıyorsunuz" diye teki gösterdi. İddiaya göre, eli satırlı 4 Suriyeli bir süre sonra iş yerine gelerek Sezgin Cingöz’e saldırdı. İş yerini dağıtan 4 kişi olay yerinden uzaklaştı. Satır darbesiyle yaralanan Sezgin Cingöz, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Cingöz, açıklama yapmaktan kaçındı.

Baba Necati Cingöz, oğlu ile beraber iş yerinde otururken 4 Suriyeli mültecinin araçlarından inerek satırlarla saldırıp oğlunu yaraladıklarını, ortalığı savaş alanına çevirdiklerini iddia etti. Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Necati Cingöz, "Biz burada Türk vatandaşıyız. Her konuda devletimize destek veriyoruz. Milletimiz için devletimiz için canımızı feda ederiz. Ama Suriyeliler gelip bize burada saldıramaz" dedi.

Necati Cingöz her şeye rağmen kendilerine saldıran Suriyelilerden şikayetçi olmadıklarını söyledi.