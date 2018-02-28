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28 Şubat 2018 13:05

Halisdemir: "Kardeşim aslanlar gibi, vatanımızı bir haine teslim etmedi"

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, kardeşinin darbeci general Semih Terzi’yi vurma anına ilişkin basına yansıyan görüntüleri izlediklerinde ailece gururlandıklarını belirterek, "Kardeşim aslanlar gibi, vatanımızı, sancağımızı bir haine teslim etmedi" dedi.

Halisdemir:

28 Şubat 2018 13:05


Halisdemir, Ak Eğitim Seferberliği ve AK Parti Samandağ İlçe Başkanlığı’nca Samandağ Kültür Merkezi salonunda verdiği konferansta, şehit kardeşi Ömer Halisdemir’in darbeci general Semih Terzi’yi vurma anına ilişkin basına yansıyan görüntüleri değerlendirdi. Görüntüyü izlediklerinde ailece gururlandıklarını vurgulayan Soner Halisdemir, "Kardeşim aslanlar gibi, vatanımızı, sancağımızı bir haine teslim etmedi. Sonunda komutan şehadet var dediğinde koşar adımla haini alnının ortasından indirdi. Kendisi de şehadet makamına ulaşarak bizi ayrıca gururlandırdı. Komutan diyor ki ’karargah senin namusun orayı hainlere verme.’ Evet biz anamızı satmadık hamdolsun. Biz her zaman şunu deriz, anamız vatan, babamız devlet, ordumuz millet. Biz böyle yetiştik" diye konuştu.


Şu anda 63 bin Ömer Halis adında bebek bulunduğunu belirten Soner Halisdemir, "Ömer Halis ismi verilen bebeklerin de doğum günleri mübarek olsun. Onların da doğum günlerini kutluyoruz. ’Bir ölür, bin doğarız’ diyoruz" ifadelerini kullandı.


AK Parti Samandağ İlçe Başkanı Salaheddin Yeter ise konferansta yaptığı konuşmada, "Bizler şehit Ömer Halisdemir’le birlikte 15 Temmuz’da vatanı için canını veren şehitlerimizi unutmadığımızı ve asla unutmayacağımıza yemin ederiz. 15 Temmuz’daki gibi iç ve dış fark etmeksizin hala tüm hainlerin kötü planlar içerisinde olduğunun ve milletimizin dirliğini bozmaya çalıştıklarının farkındayız. Allah’a and olsun ki bizler AK Parti ilçe teşkilatı olarak nasıl 15 Temmuz’da fert fert meydanları sardıysak bugün de tüm caddeleri sokakları saracak, durmadan hain planları bozmak adına çalışıyoruz, çalışacağız. Kardeşliğimizin, birliğimizin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Topraklarımızı kimseye bırakıp gitmeyeceğiz ve onlar yılana kadar asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Demokrasimize, milli iradeye kimsenin operasyon çekmesine müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.


Konferansa kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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