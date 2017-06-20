Han Şeyhun’a Ramazan yardımı

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye rejimi tarafından atılan kimyasal sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği Han Şeyhun bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Suriye’nin birçok noktasındaki sivillerin hava ve kara saldırılarının yanı sıra kimyasal saldırılara da maruz kaldıklarını belirten Tosun, "Han Şeyhun bölgesindeki kimyasal katliam herkes tarafından canlı bir şekilde görüldü. Suriyeli siviller 6 yılı aşkın bir süredir bu olaya benzer büyük trajedilerle karşı karşıya kalıyorlar. Lakin insanlar her şeye rağmen hayata tutunmaya gayret ediyorlar" diye konuştu.

Han Şeyhun bölgesinde Kuveyt merkezli Al-Nouri kurumu ile birlikte gıda dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Tosun, "Nisan ayında kimyasalla vurulan ve birçok insanın yaşama imkanı kalmamasına rağmen halen terk etmediği Han Şeyhun bölgesinde bin 761 aileye ’Ramazan gıda kolisi’ dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız gıda kolileri Kuveyt merkezli Al-Nouri kurumunun katkılarıyla hazırlandı" dedi.

Tosun, Han Şeyhun bölgesine gıda ve sağlık yardımlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.