Hasarlı köprüde tehlikeli yolculuk

Hatay’ın Samandağ İlçesi Batıayaz Mahallesinde yer alan ve piknik alanlarına geçiş güzergahı olarak bilinen Batıayaz Köprüsü, bir iş makinasının kepçe darbesiyle hasar görmüştü. Büyükşehir belediyesinin aldığı karar doğrultusunda onarım çalışmaları gerçekleştirilene kadar trafiğe kapatılan köprü tüm önlemlere rağmen vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan köprünün trafiğe kapatılması ve 200 metre aşağıdan yeni bir yol açılmasına rağmen vatandaşlar Batıayaz Köprüsü’nden vazgeçmiyor. Trafiğe kapalı olduğunu gösteren tabelalar koyulmasına rağmen köprüden geçen vatandaşları caydırmak için köprü girişlerini hafriyat kumlarıyla dolduran Büyükşehir belediyesi, köprüden geçişlere yine de engel olamıyor.

Hafta sonları yüzlerce araç geçiyor

Aldığı darbenin yanı sıra eski olması nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Batıayaz Köprüsü, piknik alanlarına birbirine bağlayan köprü olması nedeniyle özellikle hafta sonlarında büyük araç yoğunluğu ile karşılaşıyor. Trafiğe kapalı olduğu halde yüzlerce aracın geçtiği köprü, tehlikeli yolculuklara neden oluyor.