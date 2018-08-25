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25 Ağustos 2018 11:41

Hassa 2. Üzüm Festivali

Hatay’ın üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97’sine ev sahipliği yapan Hassa ilçesinde “Hassa 2.

Hassa 2. Üzüm Festivali

25 Ağustos 2018 11:41

Üzüm Festivali” düzenlendi.


Hasaa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Üzüm Festivali, Antakya Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde 15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkı’na yürüyüşle başladı.


Festivalin yapılacağına alana gelinmesinin ardından burada üzüm üreticileri, tadı ve lezzetiyle meşhur Hassa üzümlerini, gurme ve ziraat mühendislerinin bulunduğu jüri üyelerine tattırdı. Puanlamaya giren 14 üreticiden en iyi üzüm üreten üç çiftçiye ödül olarak altın verildi.


Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, etkinlikler öncesi yapütığı açıklamada, bu sezon üzüm rekoltesinin düşük olduğunu ancak bundan sonra bereketli olacağını inandığını ifade ederek, ikincisini düzenledikleri Hassa Üzüm Festivali’nin çiftçilerin seslerinin duyurulduğu, sorunlarının çözümlendiği atmosfer olacağını olacağını söyledi.


AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’da etkinlikte yaptığı konuşmada, Hassa Üzüm Festivalini gelecek yıldan itibaren ulusal ve uluslararası ölçekte yapmaya başlayacaklarını ifade ederek, ”Önümüzde iki gündemimiz var. Birincisi Hassa üzümünün markalaşması. Hassa üzümünü Kırıkhan’ın kavunu gibi, Dörtyol ve Payas’ın portakalı gibi inşallah bir marka haline getireceğiz. İkincisi ise bunun tanıtılması. Hepimize büyük vazife düşüyor. İnşallah bizde önümüzdeki dönemde bu konunun takipçisi olacağız" dedi.


MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da üreticilerin ellerinin emeği alınlarının teri üzümlerini de markalaşması yönünde üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini söyledi.


Konuşmaların ardından Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda askerler için kurban kesen "Yörük Ana" olarak da bilinen Döndü Deveci’ye Yayman ve Kaşıkçı tarafından plaket verildi.




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