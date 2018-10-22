Hassa'da büyükler yarıştı, küçükler alkışladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde "Eğitime Merhaba" etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda büyükler yarıştı öğrenciler alkışladı.

Akbez İlkokulu öğrenci velileri ve belediyenin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte yapılan aşure ve yöresel yemekler öğretmenler tarafından öğrencilere ve velilere ikram edildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ve protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, “halat çekme” yarışmasında büyükler yarıştı. Minik öğrenciler tezahürat yaparak izledi.

Belediye Başkanı Demirel, yaptığı konuşmada, "Aydınlık geleceğimizin temsilcileriyle beraber olmak, onların heyecanlarına ortak olmak istedik. Bizlerde bu heyecanı yaşayalım dedik. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülücükler, bizim aydınlık geleceğimizin müjdecisidir. Allah'ım dünyadaki bütün mazlum milletlerin de çocuklarını güldürsün" dedi.

Suriyeli çocukların da eğitim gördüğü okulda geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler de sahnelendi.