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23 Kasım 2017 13:27

Hassa’da çeltik hasadı

Hatay’ın Hassa ilçesindeki 260 dönümlük volkanik arazilere ekilen çeltiklerin hasadına başlandı.

Hassa’da çeltik hasadı

23 Kasım 2017 13:27


Akdeniz Bölgesi’nde sadece Hassa Mazmanlı yöresinde üretimi yapılan çeltik pirinci, tamamen su içerisinde yetişiyor. Altı ve dört aylık olarak ekilen çeltiklerin hasadı imece usulü yapılıyor.


Galıç ve orakla biçilerek deste yapılan çeltikler kadınlar tarafından sırtlanarak harmana getiriliyor. Harmanda çeltikler patos ya da biçerdöver yardımıyla sapından ayrılıyor. Tane haline gelen çeltikler güneşlenmesi ve kuruması için uygun bir araziye seriliyor. Kuruyan çeltikler, değirmenler de çekilerek ya da eski usul taş oyuklarda tokmakla dövülerek pirinç haline getiriliyor.


Renk bakımından kahverengiye dönük olan ve yöre halkının damak tadına hitap eden çeltik pirinci pazara sunuluyor.


Yıllardır çeltik ekip biçen Mustafa Toprak ve Safiye Toprak, Hassa’nın Mazmanlı bölgesinde çeltik yetiştiğini belirterek, “Bizim bölgeye ait olan bir tarladır burası. Bin 500 yüz ölçümü yüz yıldan daha fazla çeltik geleneğimiz var. Çeltiği her zaman ekeriz, biçeriz. Düşek halinde 4 kuşağa ayrılmıştır. Her sene bir kuşağı ekeriz buranın sucusu var bir baş saka yönetir buranın ekimini biçimini toplanmasını. Sucu ise sadece çeltiğin suyuna bakar. Osmanlı usulü ile çeltik ekilir" dedi.




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