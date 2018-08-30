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30 Ağustos 2018 08:59

Hassa’da pekmez sezonu başladı

Hatay’ın Hassa ilçesinde geleneksel yöntemlerle yapılan pekmez sezonu başladı.

Hassa’da pekmez sezonu başladı

30 Ağustos 2018 08:59


İlçenin kırsal kesiminde doğal olarak yetişen yerli üzümler, büyük ocaklarda işlenerek, 14-15 saatlik bir işlemden geçiriliyor. Üzümün suyu geleneksel yöntemle çıkarıldıktan sonra odun ateşinde kaynatılarak yapılan pekmek sofraları süsleyen şifaya dönüyor.


Hassa Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tufan, Hassa’ya has üzümün pekmeze dönüşüm yolculuğunu anlattı. Meserelerde üzümlerin çiğnenerek sıkıldığını içerisine üzüm toprağı denilen, beyaz toprak atıldığını belirten Tufan, "Bu toprak üzüm suyunun çökelmesini sağlıyor. Toprak katma işlemiyle şıranın durulması, çökelti oluşturması ve üzümden gelen ekşiliğin alınması sağlanıyor. Berraklaşan üzüm suyu, yayvan büyük kazanlarda kaynatılır. Odun ateşinde kaynatılan üzüm şırası sürekli savrulur. Kaynayan şıranın üzerinde köpükler oluşur. Şıranın üzerindeki köpük sarı rengini aldığı vakit, şıra pekmez halini almış demektir."




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