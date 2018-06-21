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21 Haziran 2018 11:14

Hasta yatağından dünya üçüncülüğüne

Hatay’da geçirdiği motor kazasından sonra doktorların "yaşamaz" dediği Taylan Muharrem Taylan, vücut geliştirme yarışması WABBA World Cup’a katılarak Atletik Fizik Masterlerda dünya üçüncüsü oldu.

Hasta yatağından dünya üçüncülüğüne

21 Haziran 2018 11:14


3 buçuk yıl önce ağır bir motosiklet kazası yaptığını ama yaşama tutunarak dünya üçüncüsü olduğunu belirten Taylan, ”Yaşama şansımın çok az olduğu söyleniyordu. Daha sonra bacağımın kesilebileceği veya felç kalacağım söylendi. Yaklaşık olarak bir buçuk yıl yatağa bağımlı yaşadım. Hastalık sürecini atlattıktan sonra tekrar spora başladım ve sporun bana iyi geldiğini fark ettim. Aşama aşama antrenmanlarımı artırdım hedefler koydum kendime, beslenmeme dikkat ettim. 27 Mayısta Kıbrıs’ta WABBA World dünya şampiyonası vardı oraya katıldım ve Atletik Fizik Masterlerda dünya üçüncüsü oldum. Ardından 8-9 Haziran’da Bosna Hersek’te düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda Balkan üçüncüsü oldum” dedi.


Gelecek seneki hazırlıklara şimdiden başladığını belirten Taylan, ”Bizim spor maddi imkanlara dayanan bir spor. Yurt dışında firmalar sporculara destek oluyor hatta devlet de destek veriyor ancak bizim ülkemizde bizim spora destek verilmiyor. Destek verilirse daha büyük başarılar elde ederiz” diye konuştu.




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