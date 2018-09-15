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Hastane bahçesinde bank üzerinde ölü bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşlı bir adam, hastanenin bahçesinde bank üzerinde ölü bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşlı bir adam, hastanenin bahçesinde bank üzerinde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, evsiz olduğu ve yatacak yeri olmadığı için hastane civarında geceyi geçiren Çetin Tiryaki (54), isimli yaşlı vatandaş sabah saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi bahçesinde görevliler tarafından bank üzerinde ölü halde bulundu.


Görevlilerin yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı vatandaşın öldüğünü belirledi. Herhangi bir darp izi bulunmadığı öğrenilen Çetin Tiryaki'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldığı belirtildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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