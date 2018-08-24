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24 Ağustos 2018 11:15

Hatay Büyükşehir 2018-2019 sezonu kadrosunu açıkladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın 2018-2019 yılı sporcu kadrosu açıklandı.

Hatay Büyükşehir 2018-2019 sezonu kadrosunu açıkladı

24 Ağustos 2018 11:15


Hatay Büyükşehir Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2018-2019 sezonu kadrosunda 13 ismin yer aldığını belirtti. İlk resmi mücadelesini 10 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Basketbol Kupası için Fenerbahçe karşısında oynayacak olan Hatay Büyükşehir’in önemli transferler yaptığını vurgulayan Serhat Bayraktar, şekillenen kadro ile birlikte transfer sezonunu kapattıklarını ifade etti.


Hatay Büyükşehir’in yeni sezon kadrosu, 1 numara Alexis Jones, 2 numara Ayşegül Günay, 3 numara Courtney Paris, 4 numara Yeliz Doğan, 6 numara Katya Snytsına, 7 numara Cansu Köksal, 10 numara Hülya Çoklar, 13 numara Gizem Havare, 15 numara Gizem Başaran, 23 numara Merve Aydın, 24 numara Hind Ben Abdelkader, 25 numara Glory Jonhson, 33 numara Marıca Gajic olarak belirlendi.




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