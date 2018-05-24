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24 Mayıs 2018 08:41

Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol’da iftar verdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı dolayısıyla Dörtyol ilçesinde vatandaşlara iftar verdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol’da iftar verdi

24 Mayıs 2018 08:41


HATSU Dörtyol hizmet binası önünde kurulan ‘kardeşlik sofrasına’ katılan binlerce ilçe sakini birlikte iftar yaptı.


İftar programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ramazan ayı içerisinde her gün bir ilçede geleneksel iftar sofrası kurduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizle meydanda bir arada iftarımızı yapıyoruz, Ramazan ayının coşkusunu ve sevincini birlikte paylaşıyoruz" dedi.


Okunan Kur’an-ı Kerim ve yemek duası sonrasında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyunlar sunuldu.


İftara, CHP Hatay Milletvekili adaylarından Suzan Şahin ve Gökhan Özer, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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