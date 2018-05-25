Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun’da iftar verdi

İskenderun Atatürk Anıt Alanı’nda kurulan ‘Kardeşlik Sofrasına’ katılan yaklaşık 3 bin kişi hep birlikte iftar yaptı. Yoğun katılımın olduğu yemekte Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve hep birlikte dualar yapıldı. Akşam ezanının okunması ile alanı dolduran binlerce kişi oruçlarını açtı.

Düzenlenen iftar programına katılan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun’da vatandaşlar ile birlikte kardeşlik sofrasında buluştu. Başkan Savaş, geleneksel hale getirdikleri iftar sofralarıyla, Ramazan ayının maneviyatını ve sevincini birlikte yaşadıklarını söyledi.

İftar yemeği duasının ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyunlar sunuldu.

İftar yemeğine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekili adaylarından Suzan Şahin, Riyat Kırmızoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.