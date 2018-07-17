Hatay Büyükşehir Belediyesi, Snytsina ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesi, 4 yıldır forma giyen Katsiaryna Snytsina ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Hatay Büyükşehir Belediyesi, 1985 doğumlu Katsiaryna Snytsina ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Belaruslu oyuncu ile anlaşma sağladıklarını açıklayan Büyükşehir Belediyesi Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, “Oyuncumuz Katsiaryna Snytsina ile önümüzdeki sezon için yeniden anlaştık. Katsiaryna ile 4 Sezondur birlikteyiz. İki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

Oyuna katkısı ve hırsıyla Hataylı taraftarın beğenisini kazanan Katsiaryna Snytsina, yeni sezonda daha çok çalışacaklarını ve Hatay’a hak ettiği kupa ve kupaları getireceklerini söyledi.