Hatay Büyükşehir Belediyespor’da transfer atağı

com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, koç Aikaterini Chatzidaki ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Hatay ekibi, Bosna Hersekli Marica Gajic’i de renklerine bağladı.

Yunan antrenör Chatzidaki ile 2018-2019 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor’da kulüp başkanı Mehmet Maden, takımı üst seviyelere taşıyan başarılı antrenör ile yola devam etmekten dolayı memnun olduklarını ifade etti. Maden, “Yeni sezonda yeni hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz. Önümüzdeki sene kupalara ambargo koymak istiyoruz ve bu doğrultuda Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş ile beraber çalışmalara devam ediyoruz. Hocamıza ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.

Kendini 1 yıl daha mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Chatzidaki ise, “Takımda kaldığım için mutluyum. Bana ve ekibime güvenen yönetimimizi ve taraftarlarımızı mahcup etmeden başarılı olmak istiyoruz. Göze hoş gelen ve taraftarlarımızı heyecanlandıran basketbol oynamaya devam edeceğiz ve inanıyorum ki yeni sezonda Hatay’a şampiyonluklar ve kupalar getireceğiz. Hepimiz için iyi bir sezon olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü ayrıca Bosna Hersekli 23 yaşındaki Marica Gajic’i de renklerine bağladı. Genç oyuncunun 2017-2018 sezonunu 12.2 sayı, 10.5 ribaund ortalamalarıyla tamamladığı, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda da 14.2 sayı ve 12.4 ribaund ortalamalarını yakaladığı belirtildi.