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20 Temmuz 2018 17:52

Hatay Büyükşehir, Ben Abdelkader’le sözleşme yeniledi

Bilyoner.

Hatay Büyükşehir, Ben Abdelkader’le sözleşme yeniledi

20 Temmuz 2018 17:52

com Kadınlar Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı, oyun kurucusu Hind Ben Abdelkader’le sözleşme yeniledi. 1 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giyen Ben Abdelkader 2 yıllık sözleşmeye imza attı.


Yeni sezonda yeniden ses getirmek isteyen Büyükşehir Belediyespor dış transferde Cansu Köksal, Alexis Jones, Marika Galic ve Gizem Başaran’ın transferlerinin yanı sıra iç transferde de önemli adımlar attı. Katsiaryna Snytsina’nın ardından Hind Ben Abdelkader’le de yeniden anlaşan Büyükşehir Belediyespor, genç oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 1.72 metre boyuyla birlikte skora katkısıyla taraftarların gözdesi olan Belçikalı Ben Abdelkader, Hatay Büyükşehir Belediyespor’da kaldığı için mutlu olduğunu ve Hatay’ı çok sevdiğini ifade etti.


Hatay Büyükşehir Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar ise Hind Ben Abdulkader’le yeniden anlaşmaktan mutlu duyduklarını ve yeni sezonda da takımın değişmez oyuncusu olacağına inandıklarını söyledi.




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