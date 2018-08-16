Hatay Büyükşehir Merve Aydın’la sözleşme yeniledi

Hatay Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar yaptığı açıklamada, oyun kurma görevini üstlenen Milli Oyuncu Merve Aydın’la yeniden anlaşma sağladıklarını duyurdu. Serhat Bayraktar, geçtiğimiz sezon performansıyla beğenilen Merve Aydın’la masaya oturarak yeniden anlaşma sağlayıp iki yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Milli Basketbolcu Merve Aydın ise, takımda kalarak 2 yıllık sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu, yeni sezonda da takımın başarısı için elinden geleni yapacağını ifade etti.