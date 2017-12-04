Hatay Girişimcilik ve Kariyer Günleri

MKÜ Atatürk Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, ülke olarak yaşanılan en büyük sıkıntılardan bir tanesinin istihdam sorunu olduğunu söyledi. Vali Ata, "Öncelikle kariyer planlamaları ve profesyonel iş hayatına atılırken girişimcilik metotlarını desteklediğini amaçladığımız, girişimcilik ve kariyer günlerinin gelişmesinde hayırlı olmasını diliyorum. Aslında ülkemizin iş gücü bakımından yeterli insan kaynağına sahiptir. Bizim asıl sıkıntımız nitelikli iş gücü ve ara eleman sorunudur. Bu sorunu çözmeye yönelik bir takım önlemler almaya başlanmış, iş verenin nitelikli iş gücü arayışına çözüm bulma amacıyla son yıllarda mesleki eğitime önem verilmiş, halk eğitim merkezlerinde, meslek eğitim kurları ve meslek liselerinde şehirdeki sektörlerin özelliklerine göre yeni bölümler açılarak gençlerin buralarda eğitim almaya başlanması sağlanmıştır. nitelikli iş gücünün istihdam sorunu yaşamayacağı göz önüne bulundurulduğunda nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla alınan bu tedbirlerin yakın gelecekte sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. ayrıca yine son yıllarda girişimciliği desteklemek amacıyla kendi işini kurmak isteyen gençlerimize bir çok teşvik ve hibe imkanı sağlanmaktadır" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, çeşitli kurslar açarak güncel meslekleri ve güncelin dışında gelecek ile kullanılan meslekleri klasik el sanatlarını öğrenmeye İŞKUR ile Milli Eğitimle birlikte yapmaya çalıştıklarını söyledi. Savaş şöyle devam etti:

"Öyle kompak bir konuyu konuşuyoruz ki, bu kompak konu tek başına bir konunun, bir kuruluşun sorunu değil. devlet, hükümetler, üniversiteler, yerel yönetimler bu coğrafyanın imkanları, toplumun gelenek ve görenekleri yaşam şekli bütün bunlar insanları kariyerinde gelecek adına yön verecek olumlu etkenlerdir. Bunların ancak kompak bir şekilde çalışması ve gelecek adına bir vizyon ortaya koyması ilkokuldan itibaren gençlerimizin eğitiminde onlara yol göstermesi ve güncel donanım üzerindeki gelecek yanında ancak bizim çocuklarımızı, gençlerimizin kariyerini gelecek adına planlayabiliriz. Savaşın gölgesinde altı yıla aşkındır belediye başkanlığı yapmaya çalışıyoruz. Hatay’ı önce bir uzun adıma engin bir şehir yapmaya daha sonra da hizmetleri gücümüz nispetinde yapmaya çalışıyoruz. Hatay kırsal bir bölge. Türkiye’nin yüzde 24 buçuğu kırsal kesim. Hatay’ın yüzde 50 buçuğu kırsal kesim. Yani Hatay’ın çok daha fazla alt yapıya ve yollara ihtiyacı var. Bizim Hatmek diye kurslarımız var. Antakya, İskenderun ve Payas’ta. Güncel meslekleri ve güncelin dışında gelecek ile kullanılan meslekleri hem de klasik el sanatlarını öğrenmeye İŞKUR’urumuzla, Milli eğitimizle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Hatay’ın kuruluşu, Hatay’ın anavatana katılışı bir fırsat. bu fırsatları biz ticaret adına, gelecekte çocuklarımızın edineceği meslek adına kullanabilirsek gerçektende dış olanakların artısı yüksek bir şehir olmaya devam ederiz. Özellikle sektör konusunda, Gastronomi konusunda, otelcilik konusunda müthiş ilerleme kaydedip özellikle Ortadoğu ve Asya bölgesinde üç tane önemli şehirden bir tanesi olacağız."

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ise, üniversitelerde kariyer merkezlerinin açılması gerektiğinin altını çizdi.

Kariyer merkezlerinin iç ve dış kaynaktan desteklenmesi gerektiğini de savunan Kaya, "Türkiye’de yüksek öğretim sistemi içerisinde yeni üniversitelerin hızla yapılması bu sisteme yürürlülük kazandırmıştır. Yüksek öğretime atılan bu adım ile öğrenciler iş dünyasına uygun ihtiyaç ve beklentilerini gidermektedir. Öğrencilerin kariyer danışmanlığı hizmetlerinin genişletilmesi gerekmektedir. Her üniversitede öğrenciye kazandırılacak kariyer merkezinin açılması bu merkezlerin iç ve dış kaynaktan desteklenmesi hepsinden önemlisi de kariyer merkezinin sadece yönetim merkezine değil değişik faaliyetlerin yürütülmesi çok önem arz etmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, babadan aldığı mesleğini dünya firması haline getirme sürecini anlattı.