Hatay Havalimanı'na kovalı çözüm

Hatay'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından Hatay Havalimanı su bastı. Kovaları gören yolcular şaşırırken, Hatay Havalimanı ilk yağmurda sular altında kalmış oldu.

Hatay ve ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yağışlarla beraber Hatay Havalimanı'nın çatısı da su akıttı. Havalimanı görevlileri, suyun aktığı yerlere kova koyarak önlem almaya çalıştı. Görevliler farklı noktalardan akan su için yan yana kovalar yerleştirdi.