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Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'ne ‘Altın Bebek Dostu İl' ödülü

Sağlık Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile bebeklere anne sütünün teşviki ve bebek ölüm oranlarının azaltılmasına yönelik yürütülen program kapsamında, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü başarılı emzirme uygulamaları nedeniyle “Altın Bebek Dostu İl” unvanı ile ödüllendirildi.


Hatay İl Sağlık Müdürü Sebahattin Yılmaz, anne sütünün sağlıklı beslenmenin sürdürülmesinde ilk adım ve bebeğin ilk aşısı olduğuna dikkat çekerek, “Anne sütü ile bebeklerin tek başına ilk 6 ay emzirilmesi, 6'ncı ayın ardından uygun ek besinlerle emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi beslenme yetersizliklerinin önlenmesinde ilk adımdır. Bu amaçla ilimizde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” çalışmalarına son hızla devam edilecektir” dedi.


Yılmaz, yaptıkları çalışmalardan dolayı, Halk Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Hambolat ve ekibini kutlayıp ödüllerini takdim etti.

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