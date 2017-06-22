Hatay İskenderun’da şüpheli ölüm

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Düğünyurdu Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ inşaatındaki işçiler, inşaat alanında bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. İşçiler hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde isminin Bekir Sancar olduğu öğrenilen kişinin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Sancar’ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.