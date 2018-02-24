Hatay KADEM’de ilk buluşmada projeler anlatıldı

KADEM üyeleri, İskenderun’da kahvaltıda buluştu. Gerçekleşen kahvaltıda KADEM Hatay Şube Başkanı Selma Tunç dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Selma Tunç, gelişen teknoloji ile birlikte artık bilgiye ulaşmanın kolay olduğuna vurgu yaparak bilgiyi yeni bakış açıları ile kullanabilmenin hayata artı değer kazandırdığını söyledi.

Başkan Tunç, girişimci kadınların içinde bulundukları toplumu güçlendireceklerini belirterek, “Kadının kendi gücünü ve iradesini ortaya koyması gerekir. Bizler sürdürülebilir hedeflerle kadının toplumdaki rolünü güçlendirmek için çalışıyoruz ve bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Bizim daha yapacak çok işimiz var, medyada, akademide, bürokraside, siyasette, sanatta, iş dünyasında kadın etkinliğini artırmak niyetindeyiz. Nasıl ki bir kuşun tek kanatla uçması mümkün değilse, kadının geri plana itildiği bir toplumunda kalkınması mümkün değildir. Sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının destekleriyle özellikle son yıllarda kadının etkin rolünün önemi büyük oranda artmıştır” diye konuştu.

KADEM olarak Hatay’da kısa bir süre önce temsilcilik açtıkların kaydeden Tunç, “Her bölgenin yapısı farklıdır bilinciyle bilimsel araştırmalar ve anketlerle ihtiyaçları belirleyip bir çalışma planı oluşturduk. Öncelikle İskenderun, Kırıkhan ve Antakya’daki birçok okulda uzman psikologumuz tarafından gerçekleştirilen genç kızlarımıza yönelik psikolojik genç kızlık eğitim seminerleri verdik. Kadınlarımıza, kadın ve aile seminerleri vermeye başladık. Her kadın bir öğretmendir düşüncesiyle KADEM olarak bu çalışmalara ağırlık verdik. Hukuk komisyonumuzun hazırladığı kadınlarımızın yasal hakları eğitimlerini sunduk. Tüm ilçelerde yapmayı planladığımız eğitimler devam etmektedir. ARGE komisyonumuz tarafından çalışılmakta olan projelerde, kadınlarımızın girişimci yönlerini ortaya çıkartabilmek ve mesleki yetkinliklerini kazanmalarını sağlayabilmek amacıyla, hayallerindeki işyerlerini kurabilmeleri için KOSGEB işbirliği ile girişimcilik eğitimleri başlatacağız” şeklinde konuştu.

Kahvaltı programına kaymakam eşleri, belediye başkanlarının eşleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.