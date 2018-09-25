Diğer
Kategoriler
25 Eylül 2018 14:13

Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Kimyon: "Balık ölümlerinden endişeliyiz"

Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr.

Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Kimyon:

25 Eylül 2018 14:13

Nevide Kimyon, Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu Meydanköy’de on binlerce balığın ölüm nedeni hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.


Kimyon, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan balık ölümlerinin ardından sadece balıkçıların değil vatandaşların da endişeli olduğunu ifade etti.


Hatay’ın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Samandağ sahilinde on binlerce balığın su yüzünde ölü olarak görülmesinin üzdüğünü ve telaşlandırdığını ifade eden Kimyon, "Kıyıya vuran ve biriken ölü balıklar etrafa da kötü kokular yaymaya başladı. Balıkçılarımızın yanı sıra Hatay halkı olarak bizler de endişe etmekteyiz. Halkımızın çevre ve deniz temizliğinde daha fazla duyarlı olmaları gerekmektedir. Hepimiz temiz çevre ve sahillerde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu konuda hassasiyet göstermesini beklerken ayrıca Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün balıkların ölüm nedenlerinin bir an önce Hatay halkı ile paylaşılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç