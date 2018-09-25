Nevide Kimyon, Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu Meydanköy’de on binlerce balığın ölüm nedeni hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Kimyon, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan balık ölümlerinin ardından sadece balıkçıların değil vatandaşların da endişeli olduğunu ifade etti.

Hatay’ın en önemli turizm bölgelerinden biri olan Samandağ sahilinde on binlerce balığın su yüzünde ölü olarak görülmesinin üzdüğünü ve telaşlandırdığını ifade eden Kimyon, "Kıyıya vuran ve biriken ölü balıklar etrafa da kötü kokular yaymaya başladı. Balıkçılarımızın yanı sıra Hatay halkı olarak bizler de endişe etmekteyiz. Halkımızın çevre ve deniz temizliğinde daha fazla duyarlı olmaları gerekmektedir. Hepimiz temiz çevre ve sahillerde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu konuda hassasiyet göstermesini beklerken ayrıca Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün balıkların ölüm nedenlerinin bir an önce Hatay halkı ile paylaşılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.