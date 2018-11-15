Hatay Meclisi, "Kurtuluş Müzesi" olma yolunda

Hatay'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binasının önce sinema sonra künefeci olarak kullanılmasının ardından müzeye dönüştürülmesi için harekete geçildi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın, künefe salonu olarak kullanılan Hatay Meclisinin Kurtuluş Müzesi yapılmasını talep etmesi üzerine tarihi meclis binasıyla ilgili resmi yazışmaların sürdüğü öğrenildi.

Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, daha önceleri sinema salonu, şimdilerde künefe salonu olarak kullanılan Hatay Meclisinin müze olması gerektiğini söyledi. Nacioğlu, yıllardır burasının hep kötü amaçla kullanıldığını ifade ederek, "Biz Hataylıları gerçekten bu konu üzüyordu. Daha önce sinema olarak kullanılan bir yerdi. Hatta kötü filmlerin izlendiği ve Hatayımızın hiç hak etmediği bir konumda kullanılıyordu. Daha sonra burası, şuanda künefe ve çay, kahve filan gibi şeylerin satıldığı bir yer haline geldi. O da bizi üzüyor. Gerçekten böyle tarihi bir binanın bu şekilde kullanılması bizim için çok kötü bir şey. Özellikle burayı Milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ın, Kurtuluş Müzesi olarak düşünmesi çok güzel bir olaydır. Kurtuluş Müzesi olması Hatay turizmine ve ülke turizmine çok büyük katkı yapar. İnşallah devletimiz burayı el atarsa Hatayımızın gururu olur, hatta tam karşısında bir etnografya müzesi de yapılacak. Bu Hatay turizmine ve ülke turizmine büyük katkı sağlar. İnşallah bu yolda ilerleme yaparız” dedi.

Hatay Meclisinin mülki sahiplerine seslenen Başkan Nacioğlu, Hatay Meclisinin devlete bırakılması gerektiğini söyledi. Nacioğlu, “Tarihi bina Hatay'ın önemli ailelerinden kişilere ait bir yer. Bunlardan istediğimiz, böyle bir eseri devlete bırakmaları lazım. Hatay gerçekten daha iyi şeyleri hak eden bir il. Bu aileye şuradan seslenmek istiyorum. Gelin burayı devlete verin veya yardımcı olun hiç olmazsa sizin bir eseriniz Kurtuluş Müzesi olarak, hatta isimlerini de koyarak bu güzel bir müze olsun” ifadelerinde bulundu.

Yayman'dan açıklama

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'ın tarihi meclis binasının kamulaştırılması ve binanın kurtuluş müzesi olarak hizmet vermesiyle yazılı açıklamada bulundu. Yayman, “Kültür Turizm Bakan Yardımcılığım dönemimde bu binanın aslına uygun olarak 'Hatay Kurtuluş Müzesi' olması için çalışmaları başlattım. Hatay İl Kültür ve Turizm müdürümüz, bu konuda mülk sahibi Adalı ailesi ile irtibat kurdu. Bu bina şu an bir şirket tarafından kiralanmıştır ve künefeci olarak kullanılmaktadır. Fakat bu bina ile ilgili 2002 yılında Hatay Valiliğinin bir kamulaştırma kararı vardır” dedi.

Tarihi binanın aslına uygun olarak kullanılması için gereken her çalışmayı yapacağını dile getiren Yayman, en büyük hayalinin bu binanın Kurtuluş Müzesi yapmak olduğunu dile getirdi. Yayman, Hatay meclisinin toplandığı binanın Hatay'ın en değerli binası olduğunun altını çizdi.