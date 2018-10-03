Hatay Medeniyetler Korosu'ndan hükümlülere konser

Hatay Medeniyetler Korosu, Hatay Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere konser verdi.

Konseri Hatay Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülerin yanı sıra Hatay Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu çocuklar da izledi.

Seslendirilen türkülere, alkışlarla ve oyunları ile eşlik eden hükümlüler gönüllerince eğlendi.

Hatay Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Mehmet Akgüç, konser sonrasında, Hatay Medeniyetler Korosu üyelerine konser dolayısıyla teşekkür ederek bu tür etkinliklerin ilerleyen günlerde de devam edeceğini söyledi.