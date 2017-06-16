Hatay merkezli FETÖ’nün "üniversite imamları"na operasyon

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) öğrenci yapılanmasına yönelik, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 9 ilde yapılan operasyonda "üniversite imamları" gözaltına alındı.

Hatay, Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Malatya, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta yürütülen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile örgütün kapatılan şirketinde çalışanlar ve meslekten ihraç edilen öğretmenler ile muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 15 kişi Antakya Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.