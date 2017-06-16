Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 11:44

Hatay merkezli FETÖ’nün "üniversite imamları"na operasyon

Hatay merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "üniversite imamları"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Hatay merkezli FETÖ’nün

16 Haziran 2017 11:44


Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde (MKÜ) öğrenci yapılanmasına yönelik, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 9 ilde yapılan operasyonda "üniversite imamları" gözaltına alındı.


Hatay, Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Malatya, İstanbul ve Kahramanmaraş’ta yürütülen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile örgütün kapatılan şirketinde çalışanlar ve meslekten ihraç edilen öğretmenler ile muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 15 kişi Antakya Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!