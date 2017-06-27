Hatay MHP’de bayramlaşma

MHP Hatay İl Bakanlığı önüne asılan dev MHP bayrağı altında gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan MHP Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, üç hilalin gölgesinde partilileri ile bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kaşıkçı, "Uzaktan yakından bayramlaşma törenine katılım göstererek bu güzel tabloyu oluşturan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Ramazan Bayramı’nın Türk-İslam dünyasına hayırlar getirmesini dileyerek, ülkemiz ve milletimiz için güzelliklere vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

MHP Hatay İl Binası önünde düzenlenen bayramlaşma törenine MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, MHP Antakya İlçe Başkanı Adnan Akdaş, Hatay Ülkü Ocakları Başkanı Metin Taşçı, Türk Eğitim-Sen Hatay 1 Nolu Şube Başkanı Recep Tuncay, Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Hayri Şahin, MHP Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Demirdöven, MHP ilçe başkanları, MHP il yöneticileri ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Konuklara ikramların yapıldığı bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.