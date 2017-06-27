Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 14:52

Hatay MHP’de bayramlaşma

MHP Hatay İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hatay MHP’de bayramlaşma

27 Haziran 2017 14:52


MHP Hatay İl Bakanlığı önüne asılan dev MHP bayrağı altında gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan MHP Hatay İl Başkanı Lütfi Kaşıkçı, üç hilalin gölgesinde partilileri ile bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Kaşıkçı, "Uzaktan yakından bayramlaşma törenine katılım göstererek bu güzel tabloyu oluşturan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.


Ramazan Bayramı’nın Türk-İslam dünyasına hayırlar getirmesini dileyerek, ülkemiz ve milletimiz için güzelliklere vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.


MHP Hatay İl Binası önünde düzenlenen bayramlaşma törenine MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, MHP Antakya İlçe Başkanı Adnan Akdaş, Hatay Ülkü Ocakları Başkanı Metin Taşçı, Türk Eğitim-Sen Hatay 1 Nolu Şube Başkanı Recep Tuncay, Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Hayri Şahin, MHP Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Demirdöven, MHP ilçe başkanları, MHP il yöneticileri ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.


Konuklara ikramların yapıldığı bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!