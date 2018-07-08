Hatay MKÜ Veterinerlik Fakültesi deniz kaplumbağalarına şifa dağıtıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarına İlk Yardım ve Araştırma Merkezi olarak tam donanımlı tedavi olanakları sağladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Altuğ, “2005 yılından itibaren deniz kaplumbağalarına yönelik Mustafa Kemal Üniversitesinde faaliyetler artan bir şekilde devam etti. 2010 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokolle anlaşmalar çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Araştırma Merkezi bu bölgede kuruldu. Faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Hastane koşullarında ne gerekiyorsa herhangi bir canlının tedavisine yönelik burada da aynı tedaviler yapılıyor. Önce ilk yardım uygulamaları, pansuman uygulamaları, gereken laboratuvar tetkikleri falan yapılıyor. Gerekli durumlarda mesela kırık vakası varsa veya bir olta yaralanmaları varsa bunların ameliyatlarını radyografik muayeneler, gerekirse bilgisayar tomografi kayıtları alınarak ameliyatları yapılmaktadır. Şimdiye kadar yaklaşık 77-80 civarında deniz kaplumbağası geldi. Bunların çoğunluğunu caretta caretta türü deniz kaplumbağaları oluşturuyor. Bölgemize iki tür deniz kaplumbağası geliyor. Samandağ kumsallarına özellikle caretta caretta ve chelonia mydas dediğimiz deniz kaplumbağaları. Bunların her ikisi de korunan türler, her ikisi de nesli tehlikede olan türler. Özellikle yuvalama ve yumurtlama dönemlerinde Samandağ sahillerine deniz kaplumbağaları, chelonia mydas türleri geliyor. Tabii caretta caretta türleri de gelmekte fakat onların sayısı chelonia mydaslara göre daha az. Fakat yaralanma noktasında ise tersi bir durum söz konusu. Caretta carettalar etçil oldukları ve balıkla beslendikleri için bunlarda balıkçılık faaliyetlerine ilişkin yaralanma ve travmalar daha fazla şekilleniyor. Ve caretta carettaların bu olaylardan dolayı ölüm oranları daha fazla şekillenmektedir. Ve Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Araştırma Merkezimizde tedavilerin büyük bir çoğunluğu caretta carettalara yapılıyor” dedi.

“Bin deniz kaplumbağası yumurtasından 1-2 tanesi yetişkinliğe ulaşıyor”

Prof. Dr. Altuğ, “Caretta carettaların tedavileri merkezimizde devam ediyor. Geçen yıl altı deniz kaplumbağamızı tedavi ederek Samandağ sahilinde özgürlüklerine kavuşturduk. Bu yıl ‘Zeytin’ adını verdiğimiz chelonia mydas kaplumbağamızı yine özgürlüğüne kavuşturduk. Şu anda tedavi edilen deniz kaplumbağalarımızı tedavilerinin ardından doğal ortamlarına bırakacağız. Bu türler neden önemli? Çünkü yaklaşık bin tane deniz kaplumbağası yavrularından, yani yumurtadan çıkan bin yavrudan 1-2 tanesi erişkinliğe ulaşabiliyor. Onun için bu hayvanların korunması ve tedavileri yapılıp tekrar doğal ortamlarına dönüştürülmesi, biyolojik denge açısından oldukça önem arz ediyor. Bizde Mustafa Kemal Üniversitesi olarak hastane koşullarında ve gereken rehabilitasyon imkanlarını, fizik tedavi imkanlarını sağlayaraktan onların yaşamlarına katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

"Tek yüzgeçle yaşayan yeşil deniz kaplumbağasının tedavisi devam ediyor"

Samandağ Temizlik İşçileri ve Samandağ Çevre Koruma Derneği üyeleri tarafından yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağasını tedavi altına aldıklarını ve kaplumbağanın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Altuğ, “Son gelen olgularımızdan bir tanesi yeşil deniz kaplumbağaları dediğimiz chelonia mydas türüydü. Bu 4-5 yaşlarında yavru bir yeşil deniz kaplumbağası, çevre kirliliğine bağlı denizde dikkat edilmemesine bağlı olarak yaralanmış. Denize atılan poşettir, torbadır ve hayalet ağlar dediğimiz kontrolsüz bırakılan balık ağlarına takılaraktan yeşil deniz kaplumbağası hasar görmüş, yaralanmış ve kıyıya vurmuş. Bir de koruma ekibi yetişmeseydi Samandağ’da bu hayvanı kaybetmiş olabilirdik. Koruma faaliyetleri önem arz etmekte. Koruma ekibi tarafından bulunan chelonia mydas yavru kaplumbağamız merkezi üniversitemize getirilerek, Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Araştırma Merkezimizde hastane koşulunda tedavileri yapıldı” dedi.