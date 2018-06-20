Hatay MKÜ’de 25. mezuniyet coşkusu

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının sona erdiği törende, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 3 bin 500 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Yoğun kalabalığa sahne olan mezuniyete Hatay Vali Yardımcısı Ayhan Tetikoğlu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, ATSO Meclis Başkanı Selahattin Eskiocak, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Hatay MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, 1992 yılında kurulan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin 25. mezuniyet törenini kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti. Rektör Kaya, “2017-2018 akademik yılı 25. mezuniyet törenimizde yaklaşık 3 bin 500 mezun veriyoruz. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, bugün 12 fakülte, 6 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 20 bini aşkın öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetini sağlam adımlarla devam ettirmektedir. Bugün uzun süren zorlu eğitim sonucu, mezun olan, başarı öykümüzün kahramanları olan öğrencilerimize hayata uğurlamanın mutluluğu ve sevincini paylaşıyoruz. Üniversitenin başlıca görevleri eğitim öğretim, bilimsel çalışma, ülkeye ve bulunduğu şehre hizmet etmektir. Zengin tarihe ve kültürel birikime sahip olan şehrimizin Mustafa Kemal Üniversitesi, milli, manevi ve kültürel yerlerimize sahip çıkan üniversitenin evrenselliğini ön plana çıkaran bir anlayışa sahiptir. Bu doğrultuda hedefimiz bilgiyi araştıran, doğru yorumlayan, özgüven sahibi, dünü ve bugünü bilip geleceğe doğru hedeflerde sağlıklı neticelere varabilen, cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, büyük Türkiye’ye sağlık ve umutla bakabilen bireyler yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, mezun olan tüm öğrencilerimize hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Kaya’nın konuşmalarının ardından, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları takdim edilerek, öğrenciler tebrik edildi. Diploma takdiminin ardından 3 bin 500 öğrenci keplerini havaya atarak büyük mutluluk yaşadı.