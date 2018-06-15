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15 Haziran 2018 16:04

Hatay protokolü bayramlaştı

Hatay’da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hatay protokolü bayramlaştı

15 Haziran 2018 16:04


Antakya Atatürk Parkı’nda gerçekleşen törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Belediyesi Başkanı İsmail Kimyeci, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, İskenderun Belediyesi Başkanı Seyfi Dingil, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Hasan Kaya, milletvekilleri ve milletvekili adayları, siyasi parti il başkanları ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, valilik ve belediye çalışanları katıldı.


Bayramlaşma töreninin ardından gelenekselleştirilen toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminin ardından Vali Erdal Ata, katılım gösterenlerin bayramlarını kutlayarak alandan ayrıldı.




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