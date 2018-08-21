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21 Ağustos 2018 15:52

Hatay protokolü bayramlaştı

Hatay’da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Hatay protokolü bayramlaştı

21 Ağustos 2018 15:52


Antakya Atatürk Parkı’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine, Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Antakya Belediyesi Başkanı İsmail Kimyeci, Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Kalkan, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Hatay İl Sağlık Müdürü Sebahattin Yılmaz, milletvekilleri ve siyasi parti il başkanları ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, valilik ve belediye çalışanları katıldı.


Bayramlaşma töreninin ardından gelenekselleştirilen toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminin ardından Vali Erdal Ata, katılım gösterenlerin bayramlarını kutlayarak alandan ayrıldı.




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