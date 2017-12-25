Hatay protokolü Hristiyan vatandaşların Noel’ini kutladı

Antakya Ortodoks Kilisesi Patrik Ignatios IV Salonu’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, tarih boyunca 13 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent olan Antakya’da, Hristiyan dinine mensup vatandaşların Noel’ini kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Zamanın su gibi akıp geçtiğini ifade eden Hurigil, "Tüm dünya, ama özellikle coğrafyamız çok zorlu günlerden geçiyor. Bu zorlu günleri atlatabilmenin tek yolu; yaşamdan ve insanlığın geleceğinden sorumluluk duyan herkesin iyi niyeti, ısrarlı birlikteliği, kardeşliğe ve barışa duyduğu inançtan geçmektedir. Zaman su gibi akıp geçiyor. Daha dün merhaba dediğimiz bir yılın sonuna yeniden yaklaştık. Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerimizi gerçekleştirecek zamanı birbirinize ayırmanızı diliyorum. Noel Bayramımıza farklı bir anlam, tat kattınız. Bu anlamda şahsım ve cemaatim adına sizlere şükran duygularımı sunmak istiyorum. Bayramlarımız ve bayram tadında kutladığımız özel günlerimiz, bizleri sevgi ve birbirimize yakınlaştırmakta, kentimizde var olmasından büyük bir kıvanç duyduğumuz ve daima devam etmesini temenni ettiğimiz sevgi ve uzlaşı kültürünün artmasına da vesile olmaktadır. Bizi birbirimize bağlayan, özlemleri gideren, sevinci ve mutluluğu yaşatan bayramlarımızın hiçbir zaman anlamını kaybetmemesi, geleceği oluşturacak her yeni günün, bir önceki günden daha güzel günler olması dileğiyle" dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata ise Hatay tarihinin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, farklı dinleri, farklı kültürleri, farklı ırkları bir arada bulunduran, barış ve huzur içinde barındıran bir kent olduğunu kaydetti.

Hatay’a barış ve hoşgörü kenti dediklerini vurgulayan Vali Ata, şöyle devam etti:

"Hatay tarihi birçok medeniyete ev sahipliği yapan farklı dinlere, farklı kültürlere, farklı ırkları bir arada bulunduran, barış ve huzur içinde barındıran bir kentimiz. Onun için Hatay’a barış ve hoşgörü kenti diyoruz. Şu tablo aslında tüm dünyaya örnek olması gerekir. Burada Müslümanıyla, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Hristiyan, Ermeni, Yahudi vatandaşlarımızla barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Bu gerçekten örnek gösterilmesi gereken bir tablo. Temennimiz bu dostluğumuz, kardeşliğimizin sonsuza dek sürmesidir. İnsanlar nasıl inanıyorsa, nasıl ibadet etmek istiyorsa kendi inancını, gereğini özgürce yaşayıp yerine getirebilmeli. Buna asla bir başkasının baskı altında tutarak, zorlayarak baskı yapması söz konusu olmaması gerekir. Tarih boyunca baktığımızda savaşların, dökülen kanların temelinde aslında bu hoşgörüsüzlük yatıyordur. Ama Hatay’da gerçekten kıvanç verici, örnek alınacak bir tablo var. Bu birlikteliğin böyle devam etmesini temenni ediyorum. Tüm Hristiyan kardeşlerimizin bayramını kutluyorum."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da konuşmasında, "Noel vesilesiyle de Hristiyan kardeşlerimizin dünya barışı içinde dua etmesini temenni ediyorum. Bize her gün bayram, hem dinimizin hem mezhebimizin kendi insanları arasında genellikle birlikte kutluyoruz. Zaten de hiçbir gocunma yaşamıyoruz. Demek ki Hatay’ı özel kılan hadise bu. Hatay’ı güzelleştiren hadise bu. Peygamberimizin diğer peygamberleri kardeş olarak kabul ettiğini ve onun mensuplarının da bizim kardeşimiz olduğunu biliyoruz. Ve Hatay’daki bu kardeşlik havasında önce coğrafyamıza, sonra ülkemize ve daha sonra tüm dünyaya güzellik, huzur, sevgi, barış, kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Biliyoruz ki, 3 tane semavi dinin kutsal kitabında şehrimizle ilgili güzel ayetler var, biz bunu yaşarken dünyayla paylaşıyoruz ama coğrafyamıza çok bir şey hissettiremiyoruz. İnşallah bunu çiçeklerle toprağa kazıyacağız. Bu güzel ayetleri tüm dünyayla paylaşırken onlara görsel bir zevk de sunacağız. Bunu EXPO 2021’de yapacağız. Belki de sadece bizim alanımızda değil oradaki ayetlerin güzel görüntüsü de dünyaya barışın gelmesi adına katkı sağlayacaktır. Tüm Hristiyan kardeşlerimizin Noel Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Alevi Şeyhi Nasreddin Eskiocak da kardeşlikten bahsederek, "Hristiyan kardeşlerimizin bayramını kutlamak maksadıyla burada bulunmuş oluyoruz. İnşallah sizinle birlikte nice bayramlara ulaşmamızı Allah’tan rica ve niyaz ediyorum" dedi.

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ise, "Benim de yüce Rabbimizden niyazım bu birlik beraberlik ve bu güzelliğin kıyamete kadar devam etmesidir. Ben de bu güzelliğin içinde bulunan bir insan olarak il müftüsü olarak mutlu olduğumu ifade ediyor, herkese saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine hediyeler verildi. Kilise bahçesinde hatıra fotoğrafı çekinildi.