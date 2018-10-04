Hatay sahillerinden 4 yılda 4 bin ton atık toplandı

4 yıldır her yaz sezonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, dünyanın en uzun ikinci sahili olma özelliğine sahip Samandağ sahil kesiminde su sümbülleri ve dış kaynaklı atıklar toplandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, deniz temizleme projesinin 2015 yılında başlatıldığını belirterek, 2018 yılı sahil ve deniz temizliğinin sonuna geldiklerini belirtti. 3 aşamada temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Öksüz, “Bu temizlik çalışmalarını üç aşamada gerçekleştirmekteyiz. Birincisi deniz içerisindeki katı atıkların deniz aracı yani tekne ve gemi marifeti ile toplanması, ikinci aşama sahildeki, kumsaldaki birikmiş olan atık ve çöplerin yine insan gücü ve makine marifeti ile toplanması, üçüncü aşama ise balıkçı barınaklarına yerleştirmiş olduğumuz konteynırlar içerisine balıkçılarımızın ağına takılan katı atıkların çöp, naylon ve benzeri atıkların biriktirilmesi ve toplanması şeklinde gerçekleştirmekteyiz. Buradaki temel amacımız hem deniz ortamındaki atıkların toplanması yani deniz canlılarının ekosistemlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi hem de denize giren vatandaşlarımızın ve turistlerimizin sağlıklı ortamda denize girmelerini sağlamak. Sahilde ise temiz bir sahil ve kum bandı oluşturarak yine insanlarımızın bu ortamlardan istedikleri, diledikleri gibi faydalanmaları ve konforlu bir alan yaratılması. Burada bu projenin başka bir amacı da biliyorsunuz bölgemiz en önemli deniz kaplumbağaları için üreme ve yumurtlama alanı, bunlar içinde risk oluşturan, tehlike oluşturan bu çöplerin temizlenmesi ve alınması bunlar içinde önemli bir hizmet ve önemli bir temizlik ayağı bizim açımızdan projenin çok değerli ve önemli olduğunu göstermektedir. Vatandaşlarında Yalnız burada bu temizlemiş olduğumuz sahili ve denizi kullanan vatandaşlarımızdan bir ricamız var o da şu, kendi kullandıkları bu alanları hem denizimizi hem de sahilimizi buldukları gibi tekrar bırakmaları ve temizlik yapmaları, temiz tutmaları çok önem arz etmektedir” dedi.

"Sahil ve kumsal temizliklerini insan gücüyle yapıyoruz"

Hatay'daki sahil ve kumsalların temizliklerinin insan gücüyle yapıldığını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bayram Öksüz, “Daha öncede söz ettiğimiz gibi deniz ve kıyı temizliğimizin ikinci aşaması sahil, kumsal temizliği bu temizliği insan gücü ve makine marifeti ile yapıyoruz. Arkamızda gördüğünüz arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar sahilimizdeki tüm çöpleri biriken kirlilikleri toplamakta ve poşetler içerisinde ambalajlayarak onları çöp nakil araçlarımıza teslim ederek bertaraf tesisine göndermektedir. Bu vesile ile Nisan ayında başlatmış olduğumuz projenin ikinci ayağında kumsalımızın tamamen temiz ve insanlarımızın rahatlıkla kullanabileceği hijyenik bir ortam haline gelmektedir, Bu vesile ile hem arkadaşlarımıza hem de projenin içerisinde yer alan ekibimize teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.