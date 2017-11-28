Hatay savaş psikolojisini yendi

Habib-i Neccar Sosyal Dinlenme Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Savaş, gastronomi ve EXPO’nun iki altın bilezik olduğunu, bunları çıkartmadıkları sürece altın borsası gibi şehrin kazanmaya devam edeceğini vurguladı.

Savaş, gastronomi ve EXPO’yu büyütmek için lokomotif bir ekip etrafında kümelerle iş bölümü yapan gruplar oluşturmayı hedeflediğini belirterek, “Bugün bir milat olsun. ’Burada, bu işte biz de varız’ diyen arkadaşlarla biz başlangıç yapalım istiyoruz. 20 günde bir Hatay’ın güzelliklerini, gastronomi konusundaki güzelliklerini dünya ile paylaşacağımız bir organizasyon yapalım. Bir gün sarma içi, bir gün künefe çevirme, bir gün güzel künefe yapma günü, bir gün peynirli helva yapma günü gibi bir sürü iş yapabiliriz. Bu gündemi oluşturarak devamlı Hatay’ın algısını yükseltecek işler yapalım ve gerçekten de biz markalama sürecini hızlı devam ettirirsek o markaya da gittiğimiz noktaya sahip olup onu orada tutabilirsek çok harika olacak" dedi.

EXPO ve gastronomi tanıtımlarından sonra Hatay’ın savaşla ilgili algısını bitirdiklerini ve herkesin Hatay’ı konuştuğunu anlatan Savaş, “Valilik ve Büyükşehir internet sitelerimizin ziyaretçi sayısı 5 kat arttı. Misafirlerimiz geldiği zaman otel arıyoruz, otel bulamıyoruz. Demek ki bunun daha potansiyelize olması lazım. Potansiyelize olduktan sonra orada, zirvede bu işi tutabilmemiz lazım. Bunun için de gastronomi ile ilgilenen tüm mutfak dostlarımıza, lokanta sahiplerimize, otel sahiplerimize, ticaret erbabımıza çok iş düşüyor. Çünkü buraya ne gelirse hepimize ekonomik anlamda getirisi az az düşecektir. Bu aile her geçen gün büyümeli" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO 2021 süreciyle ilgili yapılan çalışmaları da şöyle anlattı:

"Alt yapı çalışmaları canavar gibi. Arz-talep birlikte yükselmeli, misafir gelsin ki otel sayısı artsın. Savaş psikolojini yendik artık. Bulduğum her televizyona gittim ama sadece ben değil tüm yetkililer her fırsatı kullandı. 250 kadına çiçekler için sera verdik, EXPO’da çiçek sirkülasyonu 500 kadına daha iş imkanı sağlayacak, Kisecik’in altında 200 dönümlük alan var, 20 dönümlük alanda Uğur Mumcu’dan çıkan arkeopark olarak yapacağız, gastronomi sokağı yapacağız. Sadece çiçek olmayacak EXPO’da, yabancı dil bilen kişilere ihtiyacımız olacak, sadece belediye gücüyle olacak iş değil."