Hatay sınırına askeri sevkiyat

Hatay'ın sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri araçların sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gelen askeri araçlar, İskenderun Demiryolu İstasyonu'na ulaştı. İstasyonda vagonlardan indirilen askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında karayolu ile Reyhanlı'ya doğru hareket etti.

Askeri araç ve personellerin Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı tahmin ediliyor.

Askeri araç ve personel sevkiyatının devam etmesi bekleniyor.