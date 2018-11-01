Hatay Tarım Fuarı açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği Hatay Tarım Fuarı'nın üçüncüsü törenle açıldı. 5 bin metrekare kapalı, 8 bin metrekare açık toplam 13 bin metrekare alanda bulunan fuar 4 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

Antakya Otobüs Terminali yanındaki arazide gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu Hatay'da toprakların yüzde 50'sinin tarım arazisi olduğunu ve sektörde çalışanların nüfusun yüzde 30'unu oluşturduğunu dikkat çekti. Hatay'ın yüksek bir tarım kenti olduğunu belirten Tetikoğlu “Geçmişte olduğu, şimdi de tam bir tarım ülkesi olan Türkiye'de, tarım bir yandan halkın gıda ihtiyacını karşılamakta, bir yandan da endüstriyel ürünlerle sanayiye hammadde sağlamaktadır. Tarım, ayrıca hayvancılığa doğrudan etkisi ve ihracatta ki payı ile önemli bir girdi sağlayarak, ülke ekonomisine sağlayan bir sektör haline gelmiştir" dedi.

Hatay'ın iklimi, ulaşımı ve nakliye avantajları, su kaynakları ve verimli tarım arazileriyle potansiyeli yüksek bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Tetikoğlu, "Bu potansiyeli daha da yukarılara çekmek, daha bilinir kılmak, adını 2 yıldır başarıyla gerçekleştirilen bu tarım fuarı, geçen yıl yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 200'e yakın firma ve temsilcilik katılmış, 50 bin ziyaretçi ağırlamıştır. Hatay Tarım Fuarı bu yılda bölge çiftçisine tarım sektöründe ki son gelişmelerden haberdar edecek, yeni iş fırsatları yakalayabilme olanakları sağlayacak" diye konuştu.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ise Hatay'ın yaş sebze meyve ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştirdiğini belirterek, “Hatay, gelişen ekonomisiyle farkındalık oluşturmaya başlamıştır. Bu toprak birçok canlının hayat kaynağı ve anavatanıdır. Geçmişten alınan bu miras tarımı ilimiz için ekonomik ve sosyal bakımdan en önemli sektörlerden birisi yapmaktadır. Birçok medeniyetin oluşumu ve hayatiyetini devam ettirmesinin temelinde de bu olgu vardır. İlimiz narenciyenin, pamuğun ve zeytinin cenneti olması yanı sıra konum itibari ile ticaretin buluşma noktasıdır" dedi.

Konuşmaların ve açılışın ardından protokol üyeleri fuarı gezdi. 5 bin kapalı, 8 bin metrekare açık olmak üzere toplam 13 bin metrekarelik alanda birçok firmanın katıldığı Hatay Tarım Fuarı 4 Kasım tarihine kadar açık kalacak.