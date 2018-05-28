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28 Mayıs 2018 11:52

Hatay Valisi Ata: "Bizim tüm amacımız vatandaşın hür iradesinin sandığa özgürce yansıması için gerekli tedbirleri almaktır"

Hatay Valisi Erdal Ata, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.

Hatay Valisi Ata:

28 Mayıs 2018 11:52

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde sağlanacak güvenliğe ilişkin, "Bizim tüm amacımız vatandaşın hür iradesinin sandığa özgürce yansıması için gerekli tedbirleri almaktır" ifadelerini kullandı.


Hatay Valiliği’nde, Vali Erdal Ata’nın başkanlığında, siyasi parti temsilcileri ve emniyet yetkililerinin de katılımıyla ’Seçim Güvenliği Toplantısı’ düzenlendi.


Vali Ata, herkesin çabası ve desteği ile her geçen gün daha da güçlenen demokrasinin, mutlu ve aydınlık bir geleceğin en önemli güvencesi olduğunu belirterek, "İlimizde seçimin huzur içerisinde sonuçlandırılması için, biz kamu görevlilerinin de, siz siyasi parti temsilcilerinin de üzerimize düşen görevler var. Bunları yapıp yerine getirdiğimiz takdirde herhangi bir sorun sıkıntı yaşanmadan seçimleri atlatmış oluruz. Bizim tüm amacımız vatandaşın hür iradesinin sandığa özgürce yansıması için gerekli tedbirleri almaktır" diye konuştu.




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