Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 21:07

Hatay Valisi Ata: “Hatay ülkemizin ihracatında önemli paya sahiptir”

Hatay Valisi Erdal Ata, mevcut ihracat sektörünün ülke ekonomisine destek verdiğini belirterek “Hatay ülkemizin ihracatında önemli paya sahiptir” dedi.

Hatay Valisi Ata: “Hatay ülkemizin ihracatında önemli paya sahiptir”

04 Temmuz 2018 21:07


Hatay Valisi Erdal Ata, Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Necdet Sin ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Gerçekleşen kabulde Vali Ata, ilimizde mevcut ihracat sektörünün ülke ekonomisine çok ciddi destekler verdiğini belirterek “Hatay, farklı sektörlerde ciddi ihracat rakamlarına ulaşmış ve ülkemizin ihracatında önemli bir paya sahip olmuştur. Ülkemiz ekonomisine yaptığı katkıları göz ününde bulundurarak ihracat sektörünün daha da güçlenmesi için her türlü desteğimiz sürecektir” dedi.


Türkiye yaş meyve ve sebze sektöründe koordinatörlük görevini de yürüten Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Necdet Sin, kabullerinden dolayı Vali Ata’ya teşekkür ederek yılın ilk altı aylık döneminde AKİB kanalıyla yapılan ihracatının %28 oranında artış gösterdiğini ve 532,5 milyon dolara yükseldiği bilgisini verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç