Hatay Valisi Ata: "Teröristlere büyük darbe vuruldu”

Vali Ata, Jandarma Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin ve beraberindekilerin ziyaretinde yaptığı açıklamada, Hatay’ın bir sınır ili olmasından ve güneyde yaşanan olaylardan dolayı hassas bir şehir olduğunu vurguladı. Vali Ata, “Suriye’de 2011 yılında yaşanmaya başlayan süreçten dolayı ilimizin hassasiyeti artmıştır. Suriye ile Türkiye arasındaki 911 km’lik sınırın, 283 km’lik kısmını yani neredeyse 1/3’ü Hatay’da bulunması, karşı tarafta bir devlet otoritesinin bulunmaması, 1992 yılından beri Amonos Dağlarında bulunan terör örgütü mensuplarının terör eylemlerinde bulunmaları nedeniyle bölgemizdeki jandarma teşkilatının yükü ağırdır. Bunlara rağmen jandarma teşkilatımız görevlerini başarıyla yerine getirmektedir. Bu sene hepimizin bildiği gibi mart ayı sonu, nisan ayı başında gerçekleştirilen operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulmuştur. Bundan dolayı da başta İl Jandarma Komutanı olmak üzere tüm personelini yüksek görev anlayışı dolayısıyla tebrik ediyorum" dedi.

Vali Ata, mart ayı sonu, nisan ayı başında gerçekleştirilen operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulduğunu kaydetti.

İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Uğur Ertekin ise Jandarma Teşkilatı’nın 179. kuruluş yıldönümünün bu yıl Ramazan Bayramı’na denk gelmesi vesilesi ile ayrı bir heyecan ve mutlulukla kutlamaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.