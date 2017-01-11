Hatay Valisi Erdal Ata, bir ülkede demokrasinin gelişmesinin özgür basının varlığına bağlı olduğunu söyledi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Yetişen ve üyelerini ziyaret etti.

Hatay Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleşen ziyarette konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, gazetecilerin önemli bir kamu hizmeti yaptığını belirterek, “Gazeteciler önemli bir kamu hizmeti yapıyor. Çalışan gazeteci arkadaşlarımızda belki bizim televizyonlardan izlediğimiz ve gazetelerde okuduğumuz haberleri 24 saat gece gündüz mesai kavramı gözetmeksizin koşturarak kamuoyunu aydınlatma konusunda fedakarca çalışıyorlar. Onları da kutluyorum. Tebrik ediyorum günlerini. İnşallah Hatay’da görev yaptığımız müddetçe tüm basın kuruluşlarıyla en üst seviyede ilişkilerimizin yürütülmesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda bizde resmi kurumlar olarak üzerimize düşen görevlerde sizlere yardımcı olabilmek için azami gayreti sarfediyoruz. Sizlerde ricamız basın ilkelerine, basının etik ahlaki kurallarına uygun gazetecilik, televizyonculuk yapılırsa hem sizlerin açısından hemde ilimiz ve ülkemiz açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Ben yeni yönetime de başarılar diliyorum” dedi.

Vali Ata, temennilerinin huzurun bozulmaması olduğunu kaydederek, “Hatay Türkiye’deki 81 vilayet içerisinde kendine has özellikleri olan, çok kültürlü, dinli ve insanların barış huzur içinde yaşadığı bir kenttir. Temennimiz bu huzur ortamının asla bozulmamasıdır. Burada yaşayan vatandaşlarımız kökeni, dini, mezhebi, tarikatı ne olursa olsun hepsi bizim devlet nazarımızda birinci sınıf vatandaşımızdır. Bizim yaklaşımımız böyle olacaktır” ifadelerini kullandı.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Ahmet Yetişen de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Hatay gazeteciler cemiyeti olarak bu güne kadar gerek yaptığımız haberlerde gerekse ilimizin yöneticileri ile olan ilişkilerde hassasiyetimizi ön planda tuttuk. İlimizdeki barışa katkı sağlamak için basın ahlak yasasına en uygun şekilde arkadaşlarımız uymaya çalışıyorlar. İlimizde basınla ilgili çok büyük sıkıntıların olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten ilimizin yöneticileri ile basın mensupları güzel bir ilişki içerisinde oldular”

Konuşmalar sonrasında gazeteciler ile sohbet eden Hatay Valisi Erdal Ata, hatıra fotoğrafı çekildi.