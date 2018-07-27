Hatay ve Adana’da sahte para operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine şüphelileri 7 ay fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan takip sonrasında piyasaya sürülmek istenen yüklü miktarda sahte para olduğu anlaşıldı. Hatay ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 127 adet toplam 12 bin 700 Amerikan Doları, 200 gram esrar, 150 gram esrar tohumu, bir miktar Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte Türk Lirası banknotları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adresinde bulunamayan 2 kişinin daha arandığı bildirildi.