Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 12:16

Hatay ve Adana’da sahte para operasyonu: 12 gözaltı

Hatay ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda piyasa sahte para sürmek isteyen 12 kişi gözaltına alındı.

Hatay ve Adana’da sahte para operasyonu: 12 gözaltı

27 Temmuz 2018 12:16


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi üzerine şüphelileri 7 ay fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan takip sonrasında piyasaya sürülmek istenen yüklü miktarda sahte para olduğu anlaşıldı. Hatay ve Adana’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 127 adet toplam 12 bin 700 Amerikan Doları, 200 gram esrar, 150 gram esrar tohumu, bir miktar Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sahte Türk Lirası banknotları ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak adresinde bulunamayan 2 kişinin daha arandığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç