Hatay’a şehit ateşi düştü

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İzzet Ak’ın (29) Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde yaşayan baba evine gelen Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ve askeri yetkililer anne Ayşe Ak ve şehidin kardeşlerine şehadet haberini birlikte verdiler.

Kübra Ak ile evli olan 1 çocuk babası İzzet Ak’ın şehit olduğunu duyan yakınları eve akın etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Babasını kaybeden ve 4 erkek 1 kız kardeşin en küçüğü olan şehit Uzman Çavuş İzzet Ak’ın tayininin Kırklareli’ye çıktığı, 2 ay sonra bu kente gideceği öğrenildi.