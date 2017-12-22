Hatay’a toz yağıyor

Havadaki toz zerrecikleri nedeniyle İskenderun’un toz bulutu içerisinde kaybolduğu gözlenirken, araçların üzerlerini de toz kapladığı görüldü.

Ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiren toz bulutu nedeniyle hava kalitesinin de özellikle toz alerjisi ve astım rahatsızlığı olan vatandaşları etkiliyor. Acil servislerinin de bu yönde arttığı öğrenildi. Uzmanlar gerek alerjik hastalıkları olanların gerek olmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini belirttiler.

Vatandaşlar ise toz bulutlarından dolayı olumsuz etkilendiklerini, hastalıkları da beraberinde getirdiğini ifade ederek, dışarı çıkmak dahi zorlandıklarını söylediler.

Hatay Valiliğinin sitesinden yapılan ve meteorolojik uyarıya yer verilen açıklamada, “Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın güneyi, Gaziantep ve Kilis ile Hatay çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep, Kilis) ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile bir görüşme yaptıklarını belirterek, toz bulutlarının ve hava kirliliğinin hayatımızı olumsuz yönde etkilediğini, gelen talep ve şikayetleri ilettiklerine söyledi. Kara, İskenderun istasyonundan alınan hava kalitesi izleme kılavuz değerlerinin çok yüksek olduğunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirdiklerini kaydetti.